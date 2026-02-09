شكرا لقرائتكم خبر «الطوال» تحكي تراثها الثقافي في فعالية «هذه جازان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك محافظة الطوال في فعالية «هذه جازان» المقامة في الشارع الثقافي، من خلال ركن تراثي يقدم صورة حية عن الموروث الثقافي والشعبي، في مشاركة تبرز خصوصية المحافظة وتنوع ملامحها التراثية.

واشتملت المشاركة على معروضات تراثية متنوعة، من الأزياء الشعبية، والحرف التقليدية، وأدوات الحياة اليومية القديمة، إلى جانب لوحات تعريفية استعرضت جوانب من تاريخ الطوال وعادات أهلها، في مشهد استوقف زوار مهرجان جازان 2026، وأسهم في إثراء تجربتهم الثقافية.

وشهد ركن المحافظة تفاعلا ملحوظا من الزوار، الذين اطلعوا على تفاصيل الحياة التقليدية، واستمعوا إلى شروحات حول دلالات المعروضات ودورها في تشكيل الذاكرة الثقافية للمكان، بما يبرز قيمة هذه المشاركات في تقديم التراث بأسلوب قريب من الجمهور.

وتأتي مشاركة محافظة الطوال ضمن حضور محافظات منطقة جازان في فعالية «هذه جازان»، التي حولت الشارع الثقافي إلى مساحة مفتوحة تحتفي بتنوع البيئات المحلية، وتقدم حكايات الإنسان والمكان بلغة ثقافية معاصرة.