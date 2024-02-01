شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Threads منافس منصة X يشهد ارتفاعًا في التنزيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة ميتا Threads بواسطة انستجرام في يوليو 2023، وهي عبارة عن منصة للتدوين الصغير تشبه X (Twitter سابقًا)، وخلال الأيام الخمسة الأولى من إطلاقه، شهد التطبيق 100 مليون مستخدم مسجل، ومع ذلك، كافحت المنصة للاحتفاظ بالمستخدمين، ومنذ ذلك الحين، قدمت الشركة العديد من الميزات الجديدة على التطبيق بهدف تحسين تجربة المستخدم، ويبدو أن Threads تستعيد مكانتها مرة أخرى، حيث شهدت زيادة في عدد التنزيلات الجديدة، بينما تعثر المنافس X، وفقاً لموقع gadgets 360.

ادعت شركة استخبارات التطبيقات Appfigures في تحليل لها أن Threads حصلت على 12 مليون عملية تنزيل جديدة على متجر تطبيقات Apple و16 مليون عملية تنزيل على Google Play في ديسمبر 2023، وقد أدى ذلك إلى تصنيف التطبيق في المرتبة 4 ورقم 8 على التوالي في قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلًا.

لدى Threads حاليًا ما يقدر بنحو 160 مليون مستخدم، وفقًا لأحد أدوات التتبع عبر الإنترنت، والذي يشير إلى أنه يستخدم "طريقة تقريبية تعتمد على عينة من أعداد المتابعين" منذ أن توقفت Meta عن مشاركة أرقام عدد المستخدمين في 11 يوليو 2023.

احتل إنستجرام، الشركة الأم لـThreads، المرتبة الأولى في القائمة بإجمالي عدد تنزيلات جديدة يصل إلى 54 مليونًا، متجاوزًا TikTok، الذي تم إدراجه بإجمالي تنزيلات جديدة تبلغ 47 مليونًا، كما وصل فيسبوك وواتساب المملوكان لشركة ميتا إلى المراكز العشرة الأولى، مع تنزيلات جديدة مجتمعة بلغت 39 و38 مليونًا، ليحتلا المركزين 3 و4 على التوالي.

شارك تقرير TechCrunch نسخة موسعة من القائمة، والتي أظهرت أن X المملوكة لإيلون ماسك مع إجمالي تنزيلات جديدة تقدر بـ 8.5 مليون، مما أدى إلى تراجع التطبيق إلى المركز 36، وقد لا يكون هذا الانخفاض مثيرًا للقلق كما يبدو، حيث يشير تقرير PCMag إلى أن تويتر تم إطلاقه في عام 2006 ولديه بالفعل 540 مليون مستخدم.