ألفابت الشركة الأم لـ جوجل تطرح سندات من سبع شرائح

تتجه شركة Alphabet Inc. إلى سوق السندات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية المرتفعة، في خطوة تضيفها إلى موجة الاقتراض التي تقودها الشركات الواقعة في صدارة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وتقوم الشركة الأم لـ جوجل ببيع سندات عبر ما يصل إلى سبع شرائح، وفقاً لشخص مطّلع على الأمر. وتشير المناقشات الأولية للتسعير إلى أن أطول شريحة في الصفقة — وهي سندات تستحق في عام 2066 — تُسعَّر بعلاوة تبلغ نحو 1.2 نقطة مئوية فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بحسب الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المعلومات.

ومن المتوقع أن تنفق شركات الحوسبة السحابية العملاقة، المعروفة باسم Hyperscalers، أكثر من 650 مليار دولار هذا العام لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومنذ العام الماضي، أغرقت هذه الشركات سوق السندات بإصدارات ديون استوعبها المستثمرون حتى الآن بسهولة، رغم تنامي المخاوف من أن يؤدي الإفراط في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى تغذية فقاعة استثمارية.

وقبل أسبوع واحد فقط، نجحت شركة Oracle Corp. في جمع 25 مليار دولار عبر طرح سندات استقطب طلبات قياسية بلغت ذروتها عند 129 مليار دولار.

وقالت ألفابت الأسبوع الماضي إنها تخطط لإنفاق ما يصل إلى 185 مليار دولار هذا العام، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات. كما أعلنت الشركة نتائج أرباح الربع الرابع متفوقة على متوسط تقديرات المحللين التي جمعتها بلومبرغ.

وبالإضافة إلى طرح السندات المقومة بالدولار الأمريكي، كلّفت ألفابت بنوكاً بترتيب إصدارات محتملة من الديون المقومة بالفرنك السويسري والجنيه الإسترليني، بما في ذلك سند نادر لأجل 100 عام، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وكانت شركة التكنولوجيا قد لجأت آخر مرة إلى سوق السندات الأمريكية في نوفمبر، حيث جمعت 17.5 مليار دولار في صفقة استقطبت طلبات بنحو 90 مليار دولار. كما باعت في ذلك الوقت سندات بقيمة 6.5 مليار يورو في أوروبا.

وبحسب تقديرات Bloomberg Intelligence، من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية ومراكز البيانات إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2029.