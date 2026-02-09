تكنولوجيا: الكشف عن جهاز Anbernic RG Vita كجهاز ألعاب كلاسيكي محمول جديد غير قادر على محاكاة معظم ألعاب PS Vita

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدم The Phawx مراجعة مبكرة لجهاز Anbernic RG Vita، ورغم أنه مستوحى بوضوح من PS Vita، إلا أن أحدث جهاز محمول للألعاب الكلاسيكية من Anbernic ليس قوياً بما يكفي لمحاكاة العديد من الألعاب من مكتبة Vita، وينطبق الأمر نفسه على محاكاة ألعاب GameCube وSaturn وPSP وPlayStation 2 في الغالب أيضاً. وقد شاركت Anbernic للتو نظرة أولى عما يمكن لجهازها المحمول RG Vita القيام به، وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الشركة أخيراً تفاصيل إضافية حول الجهاز نفسه، ومع ذلك، لا تزال ورقة المواصفات الكاملة غير متوفرة في الإعلانات التشويقية الرسمية حتى الآن.

وفي غضون ذلك، كشف The Phawx الآن عن جميع مواصفات أجهزة RG Vita في فيديو المراجعة الخاص به، حيث تظهر التفاصيل من الدقيقة 0:35 فصاعداً، وباختصار، سيأتي RG Vita بالمواصفات التالية: شاشة IPS مقاس 5.46 بوصة بدقة 1280 × 720 بكسل، ومجموعة شرائح Unisoc Tiger T618، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت، وتخزين eMCP بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية توسعة عبر بطاقة microSD حتى 2 تيرابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ودعم اتصال Bluetooth 5 وWiFi 5، وعصي تحكم بتأثير Hall، ومكبرات صوت ستيريو، وجيروسكوب بـ 6 محاور.

ومن المثير للدهشة أن RG Vita يعمل بنظام Android 12، وعلى النقيض من ذلك، يعمل جهاز RG477V الذي صدر في ديسمبر بنظام Android 14 فور إخراجه من الصندوق (سعره حالياً 269.99 دولاراً على Amazon). أيضاً، يوضح The Phawx أن RG Vita ليس قوياً بما يكفي لمحاكاة ألعاب PS Vita في الغالب، فبينما تكون لعبة Gravity Rush قابلة للعب، فإن الألعاب الشهيرة الأخرى مثل Killzone: Mercenary وUncharted: Golden Abyss غير قابلة للعب. وبالمقارنة، يمكن لـ RG Vita التعامل مع محاكاة GameCube وSaturn وPSP وPlayStation 2 مع بعض القيود، ولا يزال السعر وتاريخ الإصدار غير معروفين في الوقت الحالي.

