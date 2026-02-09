شكرا لقرائتكم خبر مسار الغضا.. محطة جديدة في بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت منافسات اليوم الخامس من بطولة آسيا لدراجات الطريق «القصيم 2026»، عبر مسار جديد يحتضنه متنزه الغضا، أحد أبرز المواقع الطبيعية في منطقة القصيم، الذي اختير بعناية فنية نظرا لطبيعة السباقات المقبلة وطول المسافات التي سيقطعها المتسابقون.

ويمثل هذا المسار محطة مفصلية في البطولة، إذ ستتجاوز المسافة الإجمالية للسباقات المقامة عليه أكثر من 1300 كلم خلال الأيام الستة المقبلة، وسط تنوع في أنواع المنافسات وزيادة في أعداد المشاركين، إلى جانب الانطلاقات الجماعية التي تمنح السباقات طابعا أكثر حيوية وإثارة.

ويتميز متنزه الغضا بجماله الطبيعي الفريد، حيث تمتد في أرجائه مساحات واسعة تزينها أشجار ونبتة الغضا الشهيرة، التي تعد رمزا بيئيا أصيلا في بيئة القصيم الصحراوية، والغضا ليس مجرد نبات صحراوي، بل عنصر مهم في حفظ التوازن البيئي، إذ يسهم في تثبيت التربة ومقاومة التصحر وتوفير بيئة طبيعية تحتضن الحياة الفطرية.

ومن هذا المشهد الطبيعي المتوازن، تستلهم البطولة واحدة من أجمل صورها؛ فكما يحافظ الغضا على توازن الأرض واستقرارها وسط الرمال، يسعى الدراجون إلى تحقيق توازنهم على الطريق، محافظين على ثباتهم وسرعتهم رغم اختلاف المسارات وتحديات السباقات الطويلة، في لوحة رياضية تمتزج فيها قوة الإنسان بجمال الطبيعة.

ويأتي انتقال البطولة إلى هذا الموقع ليعكس حرص اللجنة المنظمة على تقديم تجربة رياضية متكاملة تجمع بين المنافسة القارية الرفيعة وإبراز المعالم الطبيعية، في وقت تشهد فيه البطولة حضورا واسعا ومشاركة نخبة من أبرز الدراجين الآسيويين.