ما هي خطوات وشروط تمويل 25 الف ريال بدون كفيل او تحويل راتب من امكان

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 09:03 مساءً - شركة إمكان الراجحي تفتح التمويل بمبلغ 25 الف ريال بدون كفيل او تحويل رواتب وهو من اكثر القروض السهلة للسعوديين وموظفين القطاع الخاص بهم باسهل الطرق الممكنة كما أن مصرف الراجحي تبع الشركة المعتمدة من البنك المركزي السعودي.

لماذا التمويل من إمكان

ويعتبر الخيار الأفضل والأسهل والأسرع، حيث يتمتع إمكان بخصائص تميزه عن غيره من الكيانات لا يشترط صاحب عمل لطالب القرض بدون كفيل، يبدأ من ألفي ريال سعودي ويصل إلى 25 ألف ريال بالتقسيط حتى 24 شهر بأقساط مرنة كما أنها تمكن عملائها من طلب التمويل لدفع الإضافي أو إرجاع المنتج إذا تم الالتزام بالدفع حسب النسبة والشروط المحددة لكل منتج.

شروط تمويل إمكان

يجب استيفاء الشروط الخاصة بالشركة لضمان الموافقة الفورية على طلب التمويل بدون تحويل الراتب ليتم صرفه بأقل هامش ربح ويتم الطلب تلقائيًا دون الحاجة إلى زيارة الفرع وجاءت هذه الشروط كالتالي:

ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاماً عند تقديم الطلب، ولا يزيد عن 60 عاماً عند إنتهاء السداد.

هذا التمويل مخصص لموظفي القطاع الخاص فقط، دون الحاجة إلى جهة عمل محددة.

يشترط الجنسية السعودية فقط.

ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 4 آلاف ريال.

يجب أن يكون لدى العميل تاريخ ائتماني جيد.

الحد الأدنى لمدة العمل 6 أشهر (في القطاع الخاص).

تنطبق الشروط على الرجال والنساء.

كيفية التقديم على تمويل 25 ألف ريال بدون كفيل

يجب عليك لأخذ السيول المالية بسهولة كل ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق إمكان علي هاتفك المحمول كما عليك انشاء حسابك الشخصي ثم الاختيار من بين منتجات التمويل التمويل البسيط ثم ثم تبدأ بملء النموذج بالمعلومات الشخصية ومعلومات الاتصال وبها مبلغ قرض المطلوب مدة السداد وعليك إملاء كافة الحقول الفارغة حتى تصل إرفاق مستندات العقد كاملة والتي تشمل بطاقة هوية سارية وكشف الحساب البنكي الحديث والوظيفة والعنوان الوطني كما عليك توضيح الراتب صافي الدخل وتاريخ التعليم في الوظيفة متبوعا بالتوقيع متبوعا بالتوقيع الرقمي.

في النهاية، تعمل القروض الخاصة بمصرف الراجحي عن طريق التكنولوجيا الرقمية يتم إنهاء الإجراءات في أسرع وقت، بالإضافة إلى الموافقة الفورية عند تقديم الطلب وإرفاق المستندات كاملة يجب أن تعلم أن جميع المنتجات التمويلية المتوفرة لدى الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.