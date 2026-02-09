الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 09:03 مساءً - في السعودية ما هي حقوق المرأة المطلقة 2026

القانون السعودي تضمن حقوق للمرأة المطلقة في المملكة العربية السعودية، من خلال البنود والحقوق التي تخص المطلقة فضلًا عن الطليق، حيث تتناسب هذه الشروط مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حتي يتم ضمان حقوق الطرفين دون إهدار أو تضليل، وسوف نُقدم من خلال موقع لحظات نيوز ما هي حقوق المرأة المطلقة في السعودية.

حقوق المرأة المطلقة في السعودية

القانون السعودي منح للمرأة المطلقة كامل حقوقها، والتي تتمثل في السطور التالية:

إذا كان الطلاق رجعى على نفقة، يتم تأمين احتياجاتها ومتطلباتها الأساسية من المسكن والمأكل حيث في ذلك الفترة تكون في فترة العدة.

تحصُل المرآة المطلقة على المؤخر الذي تم النص عليه عند عقد الزواج.

في حالة إذا كان الطلاق بائنًا أي دون رجعة، فيتم تأمين احتياجاتها ومتطلباتها الأساسية من مأكل ومسكن بشرط أن تكون حاملًا.

الحصول على نفقة المتعة بصرف النظر عن الطلاق إذا كان بائنًا أو رجعيًا.

حقوق الأم المطلقة في السعودية

في ضوء تناولنا على حقوق المرأة المطلقة في السعودية، تضمن قانون في المملكة على العديد من الحقوق التي تتلاءم مع الشريعة يمكن التعرف على تلك الحقوق كالآتي:

للأم المطلقة حق في اتخاذ كافة القرارات التي تتعلق بالأطفال وذلك دون الرجوع إلى الأب.

يتم تقديم للأم المطلقة العديد من التسهيلات وذلك في الأحوال المدنية والحكومية، أو الجوازات، وذلك في حالة إذا أرادت المطلقة الحصول على مستندات أو وثائق رسمية، أو الحصول على سجل عائلي لأبنائها او لها.

القانون يكفل للمرأة المطلقة حق النفقة وذلك خلال مدة الحضانة، حيث يضمن لها القانون ولأطفالها تأمين متطلبات الحياة الأساسية من مأكل وشرب، ويتم تحديد ذلك المقدار حب وضع الزوج المادي.

للزوجة المطلقة حق على الولاية الكاملة على أطفالها.

المملكة توفر مراكز حكومية حتى يتم تنفيذ الأمور المتعلقة برؤية الأطفال بدلًا من مراكز الشرطة وذلك حتى لا تسوء نفسية الطفل.

المستحقات المالية من معونات ونفقات يتم صرفها بسهولة.

من الممكن لجوء المرأة المطلقة إلى مكتب المصالحة والحصول على المساعدات فيما يخص أمور الطلاق والحضانة، حيث يختص مكتب المصالحة بحل المشكلات الأسرية.

إذا لم يلتزم الزوج بدفع مبلغ النفقة، للمحكمة حق في إصدار حكم قضائي بالحجز على راتب الزوج لصالح المطلقة ولأبنائها.

نفقة الأولاد بعد الطلاق في السعودية

بعد أن تناولنا نفقة المرأة والأم المطلقة في المملكة سنتناول نفقة الأولاد بعد الطلاق، حيث تختلف نفقة الطلاق وذلك من حالة إلى أخري، ولكن يتراوح معدل نفقة كل طفل في الغالب من بين 1000 حتى 1500 ريال سعودي للطفل الواحد وذلك حسب الحالة المادية للزوج.

من أهم القوانين التي توجد بالمملكة هو قانون الأحوال الشخصية حيث ينظم كافة التفاصيل المتعلقة بواجبات وحقوق المطلقة والطليق، في كافة الحالات والجوانب، حتى لا تهدر وتضيع حقوق المرأة المطلقة.