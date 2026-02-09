تكنولوجيا: كاسيو تطلق ساعات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية ويتم التحكم فيها لاسلكياً مع أحزمة جلدية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت كاسيو ساعتين جديدتين من طراز Sheen، وهما SHW-5300CGL-7A وSHW-5300PGL-7A، في اليابان، وهذا الطراز يتم التحكم فيه لاسلكياً ومزود بتقنية الشحن Tough Solar ومقاومة للماء حتى عمق 100 متر، ويتميز كل إصدار بهيكل معدني مطلي بطلاء مؤين وحزام من الجلد الطبيعي بنمط منقوش.

وقد كشفت كاسيو عن ساعتي Sheen الجديدتين في اليابان، وتستخدم العلامة التجارية ثلاث كلمات لوصف مجموعة Sheen الخاصة بها وهي أنيقة وذكية ومشرقة. وتعتبر ساعات Casio Sheen SHW-5300 التناظرية ساعات يتم التحكم فيها لاسلكياً (في اليابان والصين فقط) مع تقويم تلقائي بالكامل، ويُقال إن العقارب الثلاثة تظل دقيقة في حدود 15 ثانية كل شهر إذا لم يكن هناك استقبال لموجات الراديو، وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الساعات على مؤشرات بلون رمادي معدني وعرض أساسي للتاريخ في موضع الساعة 3.

وتتمتع ساعة Casio Sheen SHW-5300 بعمر بطارية ممتد بفضل تقنية الشحن Tough Solar، وهي مقاومة للماء حتى 10 ضغط جوي، ويحتوي كلا المتغيرين على هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ مطلي بطلاء مؤين باللون الذهبي الوردي، وكريستال ياقوتي مطلي بمادة مضادة للانعكاس. ومع ذلك، بينما تحتوي SHW-5300CGL-7A على حزام جلدي منقوش بلون بيج، فإن SHW-5300PGL-7A تحتوي على حزام جلدي أسود يتميز بنمط مشابه.

وفي اليابان، تباع ساعات Casio Sheen SHW-5300CGL-7A وSHW-5300PGL-7A بسعر 35,200 ين (حوالي 224 دولاراً) لكل منهما، وهي متاحة حالياً للطلب المسبق، مع جدولة الإطلاق الرسمي في وقت ما في فبراير 2026. ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة تخطط لجلب نسخة من هذه الساعات إلى أسواق أخرى مثل أمريكا الشمالية أو أوروبا، حيث أصدرت سابقاً نماذج مثل SHE-4554GYM-8A.

المصدر: