تكنولوجيا: وصول مشغل الموسيقى Fiio Snowsky Disc مع دعم الصوت عالي الدقة وسماعات الرأس المتوازنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة Fiio مشغل الصوت الرقمي الصغير Snowsky Disc، مع دعم الصوت عالي الدقة وسماعات الرأس المتوازنة، ويعمل المشغل (DAP) بإصدار مخصص من نظام Linux ويمكنه تخزين ما يصل إلى 2 تيرابايت من الموسيقى على بطاقة microSD.

وقد أطلقت Fiio مشغل الصوت الرقمي Snowsky Disc لعشاق الموسيقى عالية الدقة الذين يمتلكون سماعات رأس متوازنة، ويبلغ قياس مشغل Snowsky Disc الصغير 68 × 68 × 12.9 ملم (2.7 × 2.7 × 0.5 بوصة) ويزن 77.2 جرام (2.7 أونصة). ويمكن للمالكين توصيل سماعات رأس سلكية غير متوازنة بمقاس 3.5 ملم ومتوازنة بمقاس 4.4 ملم، بالإضافة إلى سماعات رأس لاسلكية تعمل بالبلوتوث، بـ Snowsky Disc للاستمتاع بموسيقى عالية الدقة، مع دعم تشغيل Hi-Res Audio وDSD128 وتشغيل موسيقى PCM بدقة 32 بت و768 كيلو هرتز، وتتميز المخارج السلكية بنسبة إشارة إلى ضوضاء تزيد عن 129 ديسيبل وتشوه توافقي كلي (THD) أقل من 0.0003%.

ويمكن استخدام منفذ USB-C لتوصيل Snowsky Disc بجهاز كمبيوتر كبطاقة صوت خارجية أو بمحولات DAC خارجية ومضخمات سماعات الرأس، ويحتوي Disc أيضاً على مخرج محوري (Coaxial) للاتصال بأنظمة الصوت المنزلية، ويتمتع بدعم AirPlay وRoon للبث اللاسلكي عبر مكبرات الصوت المنزلية. ويمكن للمستخدمين التحكم في المشغل باستخدام شاشة تعمل باللمس مقاس 1.8 بوصة، والتي يمكنها عرض غلاف ألبوم دوار أثناء التشغيل لمحاكاة مظهر الأسطوانة الدوارة، وتقول Fiio إن المشغل مصنف ليعمل لمدة تصل إلى 12 ساعة من وقت التشغيل قبل أن تحتاج بطاريته التي تبلغ سعتها 1,450 مللي أمبير في الساعة إلى إعادة الشحن. ويمكن للقراء شراء مشغل Fiio Snowsky Disc DAP مقابل 87.99 دولاراً على Amazon باللون الأسود أو الأزرق أو الوردي.

