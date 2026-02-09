الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 09:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةالمركز الوطني للأرصاد: توقعات حالة طقس اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2026 في السعودية درجات الحرارة في المدن

المركز الوطني للأرصاد: توقعات حالة طقس اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2026 في السعودية درجات الحرارة في المدن

توقعات طقس اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2026 في السعودية تتوقع هيئة الأرصاد السعودية أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2026 حارًا إلى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة، معتدلًا على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وأوضحت الأرصاد أن هناك فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من جنوب غرب المملكة، ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن السعودية:

الرياض: العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

جدة: العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

مكة المكرمة: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة.

المدينة المنورة: العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

الدمام: العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

الطائف: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

نجران: العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة.

جيزان: العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.

العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة. أبها: العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

وطالبت الأرصاد المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة، وشرب السوائل بكثرة.

وفيما يلي أهم تفاصيل توقعات الطقس اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2026 في السعودية:

الرياض: حار إلى شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، وشديد الحرارة على المناطق المفتوحة.

جدة: حار إلى شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، وشديد الحرارة على المناطق المفتوحة.

مكة المكرمة: حار إلى شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، وشديد الحرارة على المناطق المفتوحة.

المدينة المنورة: حار إلى شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

الدمام: حار إلى شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، وشديد الحرارة على المناطق المفتوحة.

الطائف: حار إلى شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

نجران: شديد الحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

جيزان: حار إلى شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

أبها: حار إلى شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

تنبيهات الأرصاد السعودية

تحذير من أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة.

تحذير من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف.

نصائح الأرصاد السعودية