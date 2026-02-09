الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 08:17 مساءً - مقدار تظليل السيارات المسموح به في السعودية 1447 وفقاً لتصريحات هيئة المرور السعودية

نجد أن بعض الدول تحذر من وضع تظليل السيارات ومن ضمن تلك الدول هي المملكة السعودية، حيث أعلنت هيئة المرور في الفترة الأخيرة عن عدة تفاصيل حديثة تخص التظليل المسموح به في السيارات الملاكي، وشملت تلك التفاصيل الحالات المسموح لها بوضع التظليل، كما تم توضيح غرامة وضع تظليل في السيارات الملاكي، ومن لم يعرف ما هو تظليل السيارات فهو عبارة عن طبقة تعكس الرؤية ولا يستطيع من بالخارج يرى ما بداخل السيارة، مما تسبب في عدم التعرف على صاحب السيارة الذي يرتكب أخطاء مرورية، لذا تشدد هيئة المرور السعودية بعدم تظليل السيارات الملاكي ولكن مسموح بها في عدة حالات نوافيكم بها في الفقرات القادمة.

شروط تظليل السيارات الملاكي

أوضحت هيئة المرور في المملكة العربية السعودية عدة شروط يجب أن تكون متوفرة في السيارة الملاكي التي تم تظليلها، وتمثلت الشروط في النقاط الآتية:

التظليل الذي تم وضعه على منافذ السيارة يجب ألا يكون عاكس للصورة الخارجية.

كما يجب أن يكون التظليل خالي من النقوش والرسومات التي تمنع الرؤيا.

التظليل الموضوع على نافذة السيارة يكون شفاف.

ألا يكون مصنوع من مادة تضر بالبيئة أو بالإنسان.

ألا تتعدى نسبة التظليل عن 30%، وتلك هي الحد الأقصى من النسبة المسموح بها في حالة الرغبة في تظليل السيارات.

كم تصل غرامة تظليل السيارات

النقاط التي قمنا بذكرها في الفقرة السابقة لا يتم فرض عليها أي غرامات مالية، ولكن في حالة التظليل وتم مخالفة النقاط السابقة يتم فرض غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي، وتلك الغرامة هي الحد الأدنى من الغرامات المدونة في قانون مخالفة المرور، وفي حالة تكرارها قد تضاعف قيمة الغرامة وتصل إلى 900 ريال سعودي، ويتم الدفع مباشرة ولا يتم القبول بالتأجيل، كما واصلت هيئة المرور بذكر عدة سيارات غير مسموح لهم بتظليل منافذ السيارات بشكل قاطع، وتتمثل في السيارات الأجرة والسيارات الرياضية التي يوجد بها باب واحد، وسيارات الليموزين، وسيارات نقل البضائع، وبخلاف ذلك مسموح للسيارات الأخرى بتظليل السيارة في حالة السير على الشروط المذكورة بالاعلى.