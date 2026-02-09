تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 09-02-2026

يستقر سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى المقاومة 8.85$، ليستهدف مستوى الدعم الرئيسي 7.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط