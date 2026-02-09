الاقتصاد

سعر سهم الفخارية (2360) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 09-02-2026

2026-02-09 00:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم الشركة لإنتاج الأنابيب الفخارية (2360) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 21.15 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.25 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

