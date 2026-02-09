سعر اليورو مقابل الدولار يظهر علامات سلبية جديدة – توقعات اليوم – 09-02-2026

يواصل زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تحركاته الجانبية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل خضوعه لموجة تصحيحية هابطة تفرض سيطرتها على المدى القصير، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الضغط السلبي الناتج عن استقرار تداولات الزوج دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل عائقاً أمام أي محاولات للصعود.

وعلى جانب آخر نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وهو ما يلمّح إلى احتمالية تشكل دايفرجنس سلبي قد يزيد من حدة الضغوط الواقعة على الزوج خلال الفترة المقبلة.

على ضوء ذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره دون سعر 1.1800، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 1.1730.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1730 ومستوى المقاومة 1.1870.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط