سعر النحاس يسجل الهدف-توقعات اليوم 9-2-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-09 04:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لامس سعر النحاس بتداولات يوم الجمعة الهدف التصحيحي بوصوله نحو الدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$ ومن ثم ليشكل ارتداد سريع إلا أن تمركزه المتكرر دون الحاجز المستقر عند 5.9700$ وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي، فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي لتداولات الفترة القريبة.

 

مما سبق، نتوقع تجديد السعر للمحاولات السلبية ليحاول من خلالها الضغط على مستوى 5.5100$ من جديد والذي بكسره سيسهل مهمة استهدافه لمحطات سلبية جديدة قد تمتد نحو 5.4100$ و5.2800$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5100$ و 5.9500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز 

