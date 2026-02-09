سعر النحاس يسجل الهدف-توقعات اليوم 9-2-2026

لامس سعر النحاس بتداولات يوم الجمعة الهدف التصحيحي بوصوله نحو الدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$ ومن ثم ليشكل ارتداد سريع إلا أن تمركزه المتكرر دون الحاجز المستقر عند 5.9700$ وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي، فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي لتداولات الفترة القريبة.

مما سبق، نتوقع تجديد السعر للمحاولات السلبية ليحاول من خلالها الضغط على مستوى 5.5100$ من جديد والذي بكسره سيسهل مهمة استهدافه لمحطات سلبية جديدة قد تمتد نحو 5.4100$ و5.2800$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5100$ و 5.9500$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز