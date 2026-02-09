سعر الغاز الطبيعي يتذبذب فوق الدعم -توقعات اليوم 9-2-2026

تعرض سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة لضغوط إيجابية قوية لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد ليتجاوز من خلاله المقاومة المستقرة عند 49688 وليبدأ بتسجيل مكاسب تاريخية جديدة باندفاعه حاليا نحو 50295.

نشير إلى أن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 سيمد السعر بعزم إيجابي إضافي ليزيد ذلك فرص وصوله للهدف التالي المستقر عند 50350 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لاحتمالية تشكيل هذا المستوى لحاجز قوي أمام المحاولات الصاعدة مما يزيد من فرص تفعيل محاولات جني الأرباح خلال الفترة القريبة, أما اختراق هذا الحاجز والثبات أعلاه سيسهل مهمة تحقيق السعر لمكاسب إضافية قد تمتد قريبا نحو 50575.

نطاق التداول المتوقع ما بين 49850 و 50350

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع