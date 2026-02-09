سعر سهم الواحة (3007) يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 09-02-2026

ارتفع سعر سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (2360) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 21.15 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد