سعر سهم أرزان (ARZAN) يحقق مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 09-02-2026

2026-02-09 00:57AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم شركة زهرة الواحة للتجارة (3007) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه دفعة إيجابية ساعدته على تصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.40 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 2.95 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

