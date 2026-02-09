سعر سهم المملكة القابضة (4280) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 09-02-2026

عاود سهم الشركة العقارية السعودية (4020) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة وتأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر لتوسيع مكاسبه على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.07 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 16.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد