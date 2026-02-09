سعر إزدان القابضة (ERES) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 09-02-2026

تقدم سعر سهم بنك البلاد (1140) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 27.15 ريال، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، تتعزز مع تحركات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص اختراق تلك المقاومة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق تشبع شرائي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 27.15 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 28.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد