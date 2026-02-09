- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر إزدان القابضة (ERES) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 09-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-09 00:58AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر سهم بنك البلاد (1140) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 27.15 ريال، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير، تتعزز مع تحركات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص اختراق تلك المقاومة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق تشبع شرائي.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 27.15 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 28.50 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد