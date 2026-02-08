تكنولوجيا: تسريب المواصفات الكاملة لسماعات Sony WF-1000XM6 قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تعلن سوني عن المواصفات الكاملة لسماعات الأذن “WF-1000XM6” في 12 فبراير، ولكن يبدو أن هذه التفاصيل قد تسربت مبكراً. وقد أكدت سوني بالفعل أن إطلاق السماعات سيكون في الموعد المذكور، حيث كان من المنتظر أن تكشف الشركة عن المواصفات الكاملة في نفس اليوم. ومع ذلك، يبدو أن التسريب الجديد قد منحنا صورة واضحة عما ستقدمه سماعات سوني القادمة.

ويأتي التسريب من “Billbil-kun”، الذي يتمتع بسجل قوي في دقة تسريبات المنتجات. وكنا قد حصلنا بالفعل على نظرة أولى على “WF-1000XM6” من خلال قائمة بائع تجزئة، كما تسربت خيارات الألوان في وقت سابق. إلا أن المعلومات الجديدة تركز بالكامل على المواصفات والترقيات التقنية.

ويتمثل الترقية الأكبر في المعالج الجديد “QN3e”، الذي يُقال إنه أسرع بثلاث مرات من الشريحة المستخدمة في طراز “WF-1000XM5”. ويعمل هذا المعالج مع ثمانية ميكروفونات تكيفية بدلاً من ستة، مما ينبغي أن يؤدي إلى إلغاء ضوضاء أكثر استقراراً وفعالية. كما قامت سوني بتحديث عتاد الصوت، بما في ذلك مكبر صوت جديد، ومحول رقمي إلى تماثلي (DAC) محسن، ومضخم صوت (Amplifier) أفضل، مما من شأنه تحسين الوضوح وجودة الصوت بشكل عام.

وتستخدم سماعات الأذن أيضاً شكلاً مُعاد تصميمه يوفر تدفق هواء أفضل، وأطراف أذن معزولة لتحسين الراحة. كما تضيف ميزة “360 Reality Audio” مع تتبع الرأس، ووضع صوت محيطي “Ambient Sound” أكثر ذكاءً يتكيف تلقائياً باستخدام ثلاثة ملفات تعريف مختلفة.

ويتم التعامل مع التحكم في الضوضاء من خلال إلغاء الضوضاء التكيفي، وأوضاع محيطية متعددة، والمعالج الجديد، بينما يشمل دعم الصوت تقنية “Hi-Res Wireless” عبر ترميز LDAC، وتقنية “DSEE Extreme” لرفع دقة الملفات الصوتية، وإعدادات معادل صوت (EQ) مخصصة. ويُقدر عمر البطارية بما يصل إلى ثماني ساعات لسماعات الأذن، مع 16 ساعة إضافية توفرها علبة الشحن.

فئة سمات تقليل الضوضاء معالج QN3e، 8 ميكروفونات تكيفية، مُحسِّن NC تكيفي، 3 أوضاع محيطة صوتي محرك جديد، اتصال لاسلكي عالي الدقة (LDAC)، تقنية DSEE Extreme، معادل صوت ذو 10 نطاقات المكالمات تشكيل الحزمة + التوصيل العظمي، تقليل الرياح، الذكاء الاصطناعي المتقدم راحة تصميم مريح مُحسَّن، أطراف معزولة، اختبار ملاءمة عبر التطبيق استقلال 8 ساعات + 16 ساعة (مع علبة الشحن)، شحن سريع، شحن لاسلكي طلبات شاشة لمس، تحكم صوتي، إدارة الميكروفون، إيماءات ذكية وظائف متقدمة تقنية 360RA + تتبع الرأس، صوت LE، أوراكاست وظائف إضافية التحكم التكيفي بالصوت، وضع الانتباه السريع، تأثير موسيقى الخلفية، التحدث للدردشة الاتصال بلوتوث، متعدد النقاط، اقتران سريع، اقتران فوري مقاومة IPX4 طلب تطبيق سوني ساوند كونكت (أندرويد و iOS)

