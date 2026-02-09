اخبار العالم

ترامب يهنئ رئيسة وزراء اليابان على فوزها في الانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ​على فوز ائتلافها في الانتخابات ‌وتمنى لها "النجاح الباهر ​في إقرار برنامجها ⁠المحافظ ‌القائم على السلام من خلال القوة"، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
حققت تاكايتشي، ⁠أول امرأة تتولى رئاسة ⁠الوزراء في اليابان، فوزا ساحقا في الانتخابات التي ​أجريت الأحد.
وكتب ترامب في المنشور "يُشرفني أن أدعمك". ‍وكان قد ⁠أعلن تأييده ​لتاكايتشي يوم الجمعة.
وقال " إنها (تاكايتشي) ​زعيمة تحظى باحترام ‍كبير وشعبية واسعة، وقد أثبت قرارها الجريء والحكيم بالدعوة إلى إجراء انتخابات نجاحه الباهر".

