المصائب تتوالى على مليشيا وعصابات التمرد.
■ المتمردون من أبناء الرزيقات يغادرون ديار المسيرية نهائياً، وما تبقى منهم مجموعات صغيرة تأخرت بسبب مشاكل في وقود وإسبيرات العربات الناقلة.
■ أزمة طاحنة داخل صفوف المليشيات بمحاور كردفان، والسبب رفض قيادة المليشيا صرف مرتبات الجنود إلا بعد التأكد من حصولهم على نمر عسكرية قبل 3 سنوات!
■ قيادات عسكرية من أبناء المسيرية في صفوف التمرد يحذون حذو تاج التجاني الذي فاجأ قيادة المليشيا بمغادرته إلى يوغندا في طريقه إلى الهند لتلقي العلاج، وأوضح لمقربين منه بأن (الحربة خسرانة) وأنه لن يعود مرة أخرى إلى صفوف التمرد السريع.
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
