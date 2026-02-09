مقاتلة F35 بالشعار السعودي تلفت الأنظار في معرض الدفاع العالمي

ظهرت المقاتلة الشبحية F-35 من الجيل الخامس بشكل لافت في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026 المقام في الرياض. وتأتي هذه المشاركة في الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026 تحت شعار «مستقبل التكامل الدفاعي».

وظهرت الطائرة الأمريكية F-35 في المعرض وهي تحمل شعار واسم القوات الجوية الملكية السعودية على بدنها، في رسالة رمزية تعكس الجاهزية والتعاون الدفاعي.

وتداول زوار المعرض صوراً ومقاطع فيديو لمجسم عرض كامل للطائرة بالهوية السعودية، مما أثار اهتماماً واسعاً من قبل الخبراء والجمهور.

وتشارك شركة لوكهيد مارتن (Lockheed Martin) الأمريكية في المعرض كأحد الشركاء الرئيسيين، حيث تسلط الضوء على تقنيات الجيل القادم من حلول الدفاع المتكاملة.

مشاركة واسعة

وانطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026 في ملهم شمال مدينة الرياض، بحضور وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وبمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاع صناعة الدفاع والأمن، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتنظم المعرض الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ويستمر حتى 12 فبراير الجاري، ويعمل على تعزيز الجهود المبذولة لتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

عروض جوية

وخلال الافتتاح قدمت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية مجموعة من العروض الاستعراضية والتشكيلات الهندسية، التي تظهر مدى براعة وتميز تلك الطائرات، وذلك في مشهد مبهر، خطف عقول وقلوب الحضور.

وقال متحدث وزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي العقيد الركن خالد العيفان، إن مشاركة وزارة الدفاع في المعرض تأتي انسجاماً مع مستهدفات الرؤية لتوطين الصناعات العسكرية، ورفع الإنفاق المحلي على الخدمات والمعدات إلى 50% بحلول 2030.

ويعكس المعرض التزام المملكة بالابتكار والتوطين وتطوير منظومة دفاعية متكاملة عبر منصات تجمع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن هذه النسخة تقدم برنامجًا موسعًا يشمل العروض الحية الجوية والبرية، والعروض الثابتة، ومناطق مستحدثة؛ بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية في المملكة وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجالات صناعة الدفاع والأمن.

منصة دولية

ويشكل المعرض منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى 5 أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل التقنيات، واستعراض القدرات.

ويضم المعرض مطارًا متكاملًا بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزود بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، سيوجد بها أحدث الطائرات؛ مما يرسّخ مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية الدولية القادرة على استضافة عروض تكاملية على مستوى عالمي.

ومن المتوقع أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تتجاوز ما شهدته النسخة السابقة؛ بما يعكس استمرار الزيادة في أعداد العارضين والوفود والمشاركات الدولية.