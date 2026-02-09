شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الوطنية السعودية للنقل البحري ترتفع إلى 2.43 مليار ريال بالعام 2025 والان مع بالتفاصيل

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع ،مستفيداً من الضغوط السلبية التي تواجه العملة الأمريكية قبيل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الهامة في الولايات المتحدة.



عقب أول اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي الأوروبي هذا العام، تراجعت احتمالات قيام البنك بخفض أسعار الفائدة الأوروبية في مارس المقبل، رغم تباطؤ الضغوط التضخمية خلال الفترة الأخيرة.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.35% إلى ( 1.1854$) الأعلى في أسبوع ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1810$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1809$).



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1766 دولاراً.



•وعلى مدار الأسبوع الفائت ،فقد اليورو نسبة 0.3% مقابل الدولار ،في أول خسارة أسبوعية في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستويات الأعلى في خمس سنوات.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.35% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا التراجع بسبب ضغوط سلبية في مقدمتها تشديد التدقيق على الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى، وتصاعد المخاوف من اضطرابات يفرضها الذكاء الاصطناعي على قطاع البرمجيات ، إضافة إلى ضغوط ناتجة عن تدفقات السيولة و طلبات الهامش المرتبطة بالذهب والفضة.



يأتي تراجع الدولار الأمريكي فى بداية أسبوع سيشهد صدور العديد من البيانات الرئيسية من واشنطن، بما في ذلك مبيعات التجزئة والتضخم وتقرير الوظائف المؤجل ليوم الأربعاء.



الفائدة الأوروبية

•أبقي البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة دون أي تغيير عند 2.15% كأدنى مستوى منذ أكتوبر 2022،وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.



•وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن البنك "لن يلتزم بمسار محدد مسبقاً" لخفض الأسعار، مشيرة إلى أن قرار مارس يعتمد كلياً على البيانات التي ستصدر في الأسابيع القادمة.



•وأكدت لاجارد أن المركزي الأوروبي يراقب عن كثب سعر صرف اليورو ،معتبرة أن قوة العملة الموحدة الحالية تساهم في كبح جماح التضخم المستورد، مما قد يعجل بالوصول إلى المستهدفات دون الحاجة لمزيد من التشدد.



•عقب الاجتماع ،تراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس المقبل من 50% إلى 30%.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يظهر علامات سلبية جديدة – توقعات اليوم – 09-02-2026