تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 09-02-2026

2026-02-09 04:22AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا يزال سعر الغاز مفتقرا للعزم الإيجابي ليضطر لتقديم تداولات مختلطة جديدة باستقراره المتكرر قرب 3.250$, نود التذكير بأن السيناريو الصاعد لا يزال قائم نظرا للثبات المتكرر فوق الدعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 3.030$ لنبقى بانتظار تجميعه قريبا للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة اندفاعه فوق مستوى 3.450$ والوصول مباشرة للهدف الأول المستقر قرب 4.000$.

 

أما تعرض السعر لضغوط سلبية قوية وبتسلله دون الدعم الرئيسي, فإن ذلك يؤكد انتقاله لمرحلة سلبية جديدة ليجبره ذلك على تكبد خسائر جديدة بانجذابه أولا نحو 2.850$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.100$ و 3.500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

