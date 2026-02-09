انت الان تتابع خبر السوداني ورشيد يشددان على أهمية حسم الاستحقاقات الدستورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".واضاف ان "اللقاء شهد بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني ودعم إجراءات الحكومة وخطواتها في تعزيز دور العراق المحوري بالمنطقة"، لافتا الى ان "اللقاء أكد على مضيّ الحكومة باعتماد سياسة متوازنة في العلاقات الخارجية، والمواقف المؤيدة للغة الحوار في حلّ الأزمات وإرساء الأمن والاستقرار الإقليمي".

وذكر ان "اللقاء شدّد على أهمية حسم الاستحقاقات الدستورية، نحو تشكيل حكومة قادرة على استكمال مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية، وتلبي تطلعات أبناء الشعب العراقي في المرحلة المقبلة".

