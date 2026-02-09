شكرا لقرائتكم خبر مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم يشارك كشريكٍ معرفي في المؤتمر الآسيوي التاسع عشر للموهبة والإبداع بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم (UNESCO RCQE) كشريكٍ معرفي في المؤتمر الآسيوي التاسع عشر للموهبة والإبداع (APCG 2026)، الذي تستضيفه جامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT) في مدينة جدة خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير 2026، تحت شعار: "نحو المستقبل: رؤية لتعليم الموهوبين 2050".

وجاءت مشاركة المركز تأكيدًا لدوره الإقليمي والدولي في مأسسة الجودة والتميّز في التعليم، ودعم السياسات والنماذج المرجعية التي تمكّن تعليم الموهوبين، وتعزّز الأثر القابل للقياس، بما ينسجم مع توجهات اليونسكو وأهداف التنمية المستدامة.

مشاركة علمية وندوة دولية رفيعة المستوى

شارك المركز في ندوة دولية وأطلق مسارات معرفية متخصصة بعنوان:

"من النماذج إلى التأثير: أطر الجودة والتميّز لتمكين تعليم الموهوبين 2050"، قُدِّمت خلالها أوراق عمل علمية واستُعرض أثر البرامج والمبادرات التي يقدمها المركز في رعاية الموهوبين، أمام نخبة من الخبراء والمختصين من أكثر من 40 دولة، بما يعكس البعد الدولي للمؤتمر وتنوّع خبراته.

محاور المشاركة

ركزت مشاركة المركز على أربعة محاور استراتيجية، شملت:

أولًا: تموضع الجودة والتميّز في تعليم الموهوبين ضمن رؤية 2050

أكّد المركز أن جودة تعليم الموهوبين تمثّل ركيزة استراتيجية لبناء رأس المال البشري القادر على قيادة المستقبل، داعيًا إلى الانتقال من المعايير التقليدية إلى منظومات تعليمية مرنة تستجيب للتحولات المتسارعة واستعرض خلالها جائزته "الجائزة العالمية للجودة والتميز في التعليم".

ثانيًا: التوجهات الاستراتيجية ونماذج وأطر التميّز المُمكِّنة للموهوبين (رؤية 2050)

استعرض المركز خبرته في تطوير النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم، ودوره في تمكين المؤسسات التعليمية من تصميم سياسات وبرامج شمولية لرعاية الموهوبين، تقوم على الحوكمة، والابتكار، والشراكات المؤثرة.

ثالثًا: التأثير وقياس الأداء المستقبلي للموهوبين

سلّطت المشاركة الضوء على أهمية التحوّل من قياس المدخلات إلى قياس الأثر طويل المدى لتعليم الموهوبين، عبر مؤشرات أداء مستقبلية تربط مخرجات التعليم بالتنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.

رابعًا: المهارات وتمكين الموهوبين في أفق 2050

ناقش المركز المهارات المستقبلية للموهوبين، بما في ذلك التفكير المنظومي، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والقيادة الأخلاقية، والمرونة، مؤكدًا ضرورة مواءمة برامج رعاية الموهبة مع التحولات الرقمية وسوق العمل العالمي.

شراكة معرفية بأفق دولي

كما أطلق المركز مشاركته كشريكٍ معرفي في المؤتمر عبر مسارات علمية شملت أوراق عمل لخبراء الموهبة واستعراض أثر برامجها، بما يعزّز تبادل الخبرات العالمية، ويربط التجارب الوطنية بالأطر الدولية للجودة والتميّز.

وأكد المركز في ختام مشاركته أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا فاعلًا لتكامل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في تطوير تعليم الموهوبين، معربًا عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون في البحث، وبناء القدرات، وتطوير السياسات، بما يسهم في تحقيق رؤية تعليم الموهوبين 2050.