الطقس اليوم في السعودية الاثنين تفاصيل الرياح الضباب الرطوبة الحرارة البحر المدن

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 05:19 مساءً - في صباح مختلف التفاصيل، تتابع جريدة لحظات نيوز حالة الطقس اليوم في السعودية وسط تغيرات واضحة بين الشمال والجنوب والسواحل يبدأ المشهد برياح نشطة، وينتهي بضباب كثيف في بعض المدن، بينما تبقى المناطق الوسطى على استقرار نسبي يمنح السكان فرصة التخطيط ليومهم بهدوء هذا التقرير يرصد صورة شاملة للأجواء، من درجات الحرارة إلى نسب الرطوبة وحالة البحر، مع تنبيهات مهمة للسائقين والبحارة ستجد هنا ملخصًا دقيقًا للحالة الجوية، بلغة بسيطة ومباشرة، مع أرقام المدن الأبرز، ونصائح عمليّة للتعامل مع الأتربة والضباب المتابعة المستمرة أصبحت ضرورة، خاصه مع التقلبات الحالية، فكل منطقة لها قصتها اليوم.

أولًا: صورة عامة للأجواء في مختلف المناطق

تشهد المملكة اليوم تباينًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، حيث تسيطر الأجواء الصحوة على أغلب المناطق الوسطى والغربية، بينما تنشط الرياح المثيرة للأتربة في الشمال، ويتكاثف الضباب على السواحل والجنوب هذا التداخل بين الرطوبة والرياح خلق حالة غير مستقرة نسبيًا، خصوصًا في الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية بعض المدن تسجل نسب رطوبة عاليه جدًا، ما يزيد من فرص تدني الرؤية الأفقية صباحًا، ويستدعي الانتباه أثناء القيادة.

أبرز الملاحظات السريعة:

رياح نشطة على عرعر وسكاكا وطريف

ضباب كثيف محتمل في الدمام وجازان

أجواء صحوه في الرياض وبريدة

عوالق ترابية في الباحة والأحساء

رطوبة تصل إلى 95% بالسواحل

انخفاض ملحوظ بالحرارة في السودة

ثانيًا: درجات الحرارة والرطوبة… الأرقام التي تهمك

تُظهر القراءات تفاوتًا كبيرًا بين المرتفعات والسواحل، حيث تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم، بينما تبقى السودة الأبرد الرطوبة المرتفعة في الدمام وجازان والقنفذة ترفع الإحساس بالحرارة رغم اعتدال الأرقام، في حين تنعم الرياض ونجران بجفاف نسبي يساعد على صفاء الأجواء هذه الفروقات تؤثر مباشر على الأنشطة اليومية، خصوصًا للعمال في الهواء الطلق.

درجات مختارة اليوم:

مكة المكرمة: 33 / 22

جدة: 32 / 21

الرياض: 29 / 14

الدمام: 28 / 15 (ضباب)

أبها: 21 / 8

السودة: 17 / 5

جازان: 28 / 23

المدينة المنورة: 30 / 15

ثالثًا: الضباب والعوالق الترابية وتأثيرها على الحركة

الضباب حاضر بقوة في المنطقة الشرقية وأجزاء من الجنوب الغربي، خاصة مع رطوبة تقترب من 95% هذا المشهد يقلل مدى الرؤية في ساعات الصباح الأولى، ويضاعف مخاطر الطرق السريعة في المقابل، تظهر العوالق الترابية نتيجة نشاط الرياح السطحية في الباحة وينبع والصمان، ما قد يسبب تهيجًا للعينين والجهاز التنفسي لدى البعض ينصح بتأجيل الرحلات غير الضرورية، واستخدام الكمامات الخفيفة عند الخروج.

نصائح سريعة للسائقين:

خفّض السرعة فور دخول مناطق الضباب

اترك مسافة أمان كافيه

استخدم أضواء الضباب

تجنب التجاوزات المفاجئة

أغلق النوافذ أثناء العواصف الترابية

رابعًا: طقس مكة المكرمة والمدن الكبرى اليوم

تسجل مكة المكرمة أعلى حرارة متوقعة مع أجواء صحوة دافئة، بينما تبقى الفرصة قائمة لتشكل ضباب خفيف في الأطراف الساحلية والمرتفعات الطائف أكثر اعتدالًا، والقنفذة تشهد غيومًا جزئية مع رطوبة مرتفعة في الوسط، تستقر الرياض على طقس مشمس نسبيًا، والمدينة المنورة تشهد أجواء لطيفة، أما جدة فتمزج بين الدفء والرطوبه العالية.

ملخص سريع للمدن الكبرى:

مكة: صحو دافئ

الرياض: صحو ورطوبة منخفضة

جدة: دافئ مع رطوبة 75%

المدينة: مستقر ومعتدل

أبها: صحو إلى غائم جزئيًا

خامسًا: حالة البحر الأحمر والخليج العربي

تشير التوقعات إلى رياح شمالية غربية على شمال البحر الأحمر، وجنوبية على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع موج خفيف إلى متوسط، خاصة قرب مضيق باب المندب الخليج العربي يشهد رياحًا جنوبية شرقية شمالًا، وشمالية غربية وسطًا وجنوبًا الأجواء البحرية عمومًا مناسبة للملاحة، لكن يُفضّل متابعة التحديثات، خصوصًا للصيادين وأصحاب القوارب الصغيرة.

تفاصيل بحرية مختصرة:

البحر الأحمر: موج خفيف إلى متوسط

الخليج العربي: موج حتى متر ونصف

سرعة الرياح قد تصل 42 كم/س جنوبًا

الأنشطة البحرية مسموحه بحذر

سادسًا: تنبيهات مهمة للمواطنين والمقيمين

مع استمرار الرياح النشطة وتكوّن الضباب، تؤكد الجهات المختصة على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، خصوصًا في المناطق الشمالية والشرقية يُنصح مرضى الربو بتجنب التعرض المباشر للأتربة، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية أولًا بأول هذه الإجراءات البسيطة قد تمنع حوادث وتقلل من الآثار الصحية، خاصتًا خلال ساعات الصباح والمساء.

يبقى الطقس اليوم في السعودية متقلبًا بين صحوٍ مريح وضباب مزعج ورياح محمّلة بالغبار، ما يجعل المتابعة اليومية أمرًا ضروريًا للجميع الأرقام توضح الصورة، لكن الحذر هو الأساس، سواء كنت تقود أو تخطط لرحلة بحرية أو تعمل في الخارج راقب التحديثات، التزم بالتعليمات، وكن مستعدًا لأي تغير مفاجئ بهذه الخطوات البسيطة، تمرّ الساعات القادمة بأمان وطمأنينة، رغم تقلب الاجواء الحالية.