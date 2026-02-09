اتفاقية تعاون بين السعودية وسلوفاكيا

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في ديوان الوزارة بالرياض، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا السيد روبرت كاليناك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تدعيم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

عقب ذلك، وقع الجانبان على اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا، تهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم المشترك في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة الأوروبية السفير عبدالرحمن الأحمد.