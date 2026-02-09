الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 07:10 مساءً - الأرصاد تُشدد تحذيرها على هذه المناطق | حالة الطقس اليوم في السعودية السبت 12 أكتوبر
إن توقعات حالة الطقس اليوم السبت الموافق 12/ 10/ 2026 تأتي بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ويترتب عليها جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد.
ذلك على كل من المناطق عسير، وجازان، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويرافقها سحب رعدية ممطرة على المنطقة الشرقية بالمملكة.
بحرارة تصل إلى 11 درجة مئوية في هذه المنطقة بالسعودية
يُسجل المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت درجات الحرارة العظمى والصغرى في الكثير من المناطق والمدن بالمملكة، وهي جاءت على النحو التالي:
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة المكرمة
|39
|27
|85
|أمطار متوسطة إلى غزيرة
|المدينة المنورة
|39
|27
|60
|صحو إلى غائم جزئي
|الرياض
|37
|24
|35
|غائم جزئي
|جدة
|37
|28
|85
|سحب رعدية
|الدمام
|37
|25
|95
|ضباب
|أبها
|27
|14
|85
|أمطار متوسطة إلى غزيرة
|تبوك
|34
|19
|50
|صحو
|بريدة
|38
|21
|30
|صحو إلى غائم جزئي
|حائل
|35
|19
|30
|صحو
|الباحة
|26
|17
|85
|أمطار متوسطة إلى غزيرة
|عرعر
|35
|20
|30
|صحو
|سكاكا
|35
|21
|30
|صحو
|نجران
|33
|20
|25
|صحو إلى غائم جزئي
|الخرج
|38
|24
|30
|صحو إلى غائم جزئي
|المجمعة
|36
|22
|50
|صحو إلى غائم جزئي
|وادي الدواسر
|37
|23
|30
|صحو إلى غائم جزئي
|الدوادمي
|36
|22
|30
|صحو إلى غائم جزئي
|شرورة
|37
|24
|35
|صحو إلى غائم جزئي
|السودة
|23
|11
|85
|أمطار متوسطة إلى غزيرة
|روضة التنهات
|37
|23
|50
|صحو إلى غائم جزئي
|صحراء الدهناء
|38
|24
|85
|غائم جزئي
|الصمان
|38
|24
|80
|صحوك