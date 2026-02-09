الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 07:10 مساءً - الأرصاد تُشدد تحذيرها على هذه المناطق | حالة الطقس اليوم في السعودية السبت 12 أكتوبر

إن توقعات حالة الطقس اليوم السبت الموافق 12/ 10/ 2026 تأتي بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ويترتب عليها جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد.

ذلك على كل من المناطق عسير، وجازان، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويرافقها سحب رعدية ممطرة على المنطقة الشرقية بالمملكة.

بحرارة تصل إلى 11 درجة مئوية في هذه المنطقة بالسعودية

يُسجل المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت درجات الحرارة العظمى والصغرى في الكثير من المناطق والمدن بالمملكة، وهي جاءت على النحو التالي: