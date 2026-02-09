الداو جونز يستقر فوق مستوى 50 ألف نقطة

سجلت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، ارتفاعا نسبته 38% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، في ظل ارتفاع المبيعات وتوسع هامش الربح الإجمالي.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الربح إلى 821.71 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 595.35 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن صافي الربح ارتفع خلال عام 2025، نتيجة توسع هامش صافي الربح إلى 8.7%، مدعوماً بارتفاع المبيعات وتوسع هامش الربح الإجمالي.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 1.06 مليار ريال مقابل 719.28 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 47.4%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 14.21% في عام 2025، إلى 9.41 مليار ريال، مقارنة بـ 8.24 مليار ريال، بالعام السابق، وذلك نتيجة تحسّن المبيعات، وقوة الشراكات مع العلامات التجارية.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، عن العام 2025م، بقيمة 201.57 مليون دولار ما يعادل 755.88 مليون ريال، بواقع 0.024 دولار (0.09 ريال) للسهم.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 7 مايو 2026م، وسيتم الإعلان عن تاريخ بدء التوزيع لاحقاً.