الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 08:17 مساءً - خطوات استخراج رخصة قيادة بدل فاقد إلكترونيا من خلال أبشر 1447 والمتطلبات اللازمة للحصول عليها

من الخدمات التي قامت إدارة مرور السعودية بتوفيرها للمواطن السعودي وكذلك الوافد المقيم القدرة على استخراج رخصة قيادة بدل فاقد في حالة تلفها أو ضياع الرخصة، هذه الطريقة يتم استخراجها من خلال منصة أبشر الإلكترونية بخطوات أسهل وأبسط ما يكون دون الحاجة إلى الذهاب الفعلي إلى أي مكان أو بذل مجهود كبير في الطرق التقليدية.

خطوات إصدار بطاقة بدل فاقد إلكترونيًا

القيام باستخراج بطاقة بدل الفاقد بشكل إلكتروني من خلال منصة ابشر تتم من خلال خطوات أسهل وأبسط ما يكون، وتتمثل الطريقة في التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية من هنا.

تسجيل الدخول من خلال إدخال بيانات الحساب.

إختيار أيقونة خدماتي.

ومن ثم قسم خدمات المرور.

الضغط على خيار تجديد رخصة القيادة.

ظهر أنواع الرخصة القيام بتحديد نوع رخصة المستخدم.

ظهرت النموذج.

يتم متابعة البيانات بشكل صحيح وسليم.

الضغط على كلمة التالي.

إختيار طريقة السداد.

القيام بإدخال بيانات بطاقة الائتمان.

تحديد طريقة استلام الوثيقة بشكل يدوي أو من خلال البريد السعودي.

شروط استخراج رخصة القيادة بدل فاقد

هناك شروط وعدة إجراءات يجب على من يريد استخراج بدل فاقد الرخصة الالتزام بها وتوفيرها، والتي تتمثل في الآتي:

القيادة بإدخال البيانات الخاصة بنموذج الطلب بشكل صحيح.

توفير شهادة الفحص الفني ويجب أن تكون سارية الصلاحية.

سداد رسوم بدل فاقد الرخصة.

في حالة سرقة الرخصة يتم توفير نسخة من تعميم الشرطة أو تقديم إعلان في الصحف السعودية لمن ضاعت منه.

متطلبات استخراج رخصة قيادة بدل فاقد

هناك مجموعة من المستندات التي يجب أن يتم توفيرها من قبل صاحب طلب استخراج رخصة قيادة بدل فاقد، وتتمثل تلك المتطلبات في الآتي:

صور شخصية مقاس 4×6 عددها 5 صور حديثة.

نسخة من بطاقة الهوية سارية الصلاحية بالنسبة للمواطن السعودي.

نسخة من بطاقة الإقامة للوافدين المقيمين وتكون سارية الصباحية.

نسخة من بطاقة الأحوال أو البطاقة العائلية يتم توفيرها من قبل المواطن السعودي والوافد المقيم.

في نهاية المقال ننوه على أنه أثناء استخراج رخصة قيادة بدل الفاقد من خلال منصة ابشر يجب أن يتم سداد قيمة الاستخراج والتي تكون 200 ريال سعودي في رخصة القيادة المفقودة وفي حال التي حدوث بها إتلاف فإنه يتم سداد 150 ريال، وعملية السداد تتم بشكل إلكتروني من خلال المنصة.