متى يتم تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة 1447

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة متى يتم تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة، حيث يعمل مكتب العمل في السعودية على قضايا التسوية والخلافات العمالية، كما أن مهامه تتمثل في تسوية الخلافات العمالية وحل تلك الخلافات والتسوية الودية، من خلال موقع لحظات نيوز يمكن الاطلاع على كيفية تقديم شكوى في مكتب العمل إلكترونيًا.

متى يتم تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة

يتطلع الكثير من الأشخاص لمعرفة متى يتم تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة، حيث يتم تحويلها عن طريق خضوعها لمسارات محددة، وذلك بدءً من تقديم الشكوى في مكتب العمل السعودي، وسيتم إعطاء المتقدم مهلة 21 يوم من تاريخ تقديم الشكوى.

ولكي يتم تسوية النزاع بين صاحب العمل والعامل، وعند انتهاء المدة القانونية المحددة والتي تم ذكرها، ويعطي مكتب العمل مهلة ثانية وقدرها 45 يومًا، وذلك من بداية تقديم الشكوى.

وإذا انتهى تاريخ الشكوى ولم يتم حل الخلافات بين العامل وصاحب العمل ولم يتمكن مكتب العمل من التسوية الودية بينهم، حينها يتم تحويل القضية للمحكمة العمالية ورفع دعوى من أجل أن يتم النظر في الفضية.

كيفية تقديم شكوى في مكتب العمل إلكترونيًا

يمكنك تقديم شكوى في مكتب العمل بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” من هنا“. قم بتسجيل الدخول. اضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية. انقر على خدمة تقديم شكوى. قم بكتابة البيانات التي يطلبها النموذج الإلكتروني. اضغط على إرسال. وبذلك تكون قد قدمت شكواك لمكتب العمل.

رفع دعوى عمالية إلكترونية عن طريق بوابة ناجز

يمكنك رفع دعوى عمالية إلكترونية عن طريق بوابة ناجز من خلال القيام بالخطوات التالية:

قم بالذهاب لبوابة ناجز ” من هنا“. اضغط على استخدام الخدمة. اختر الدخول بكلمة مرور ورسالة. ادخل باسم المستخدم الموجود في منصة أبشر. قم بإدخال كلمة المرور. انقر على تسجيل الدخول. قم بإجراء التحقق المطلوب أمامك. اضغط على الموافقة على التعهد، ثم انقر على متابعة. انقر على عمالية من قائمة تصنيف الدعوى. قم باتباع التعليمات من أجل إدخال البيانات المطلوبة حول الدعوى. قم بالتقديم على الطلب عند الانتهاء.

الحقوق العمالية للعامل في المملكة العربية السعودية

هناك بعض الحقوق الخاصة بالعامل والتي يجب توضحيها، وتتمثل تلك الحقوق فيما يلي:

يجب ألا يتجاوز وقت عمل العامل 24 ساعة في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع.

أن تكون للعامل يوم للعطلة في الأسبوع.

يجب أن يتم إعطاء إجازة أمومة للعاملات الحوامل أو المرضعات.

العمال الذين استمروا في العمل لمدة عامين لهم الحق في الحصول على إجازة ولمدة تتراوح من 10-15 يومًا ويجب أن تكون مدفوعة الأجر، لأداء فريضة الحج في حال لم يقم بتأديتها من قبل.

يجب أن يتم كتابة عقود العمل بالدوام الجزئي وتحديد مدتها، مع إمكانية أن يكون العقد قابل للتجديد مرة واحدة فقط.

للعامل أو الموظف الحق في الحصول على إجازة مدتها خمسة أيام متتالية وأن تكون مدفوعة الأجر بالكامل وذلك في حالات الزواج أو عند وفاة الوالد أو الجد أو الابن أو الحفيد، وعند وفاة الزوج أو الزوجة.

ألا يقوم العامل بالعمل لأكثر من خمس ساعات متتالية وذلك بدون فترة للراحة والصلاة والطعام ويجب ألا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، وذلك في خلال مجموع ساعات العمل.

على صاحب العمل أن يقوم بوضع لوائح وقواعد لتنظيم العمل كالعقوبات التأديبية، والأجور وأوقات العمل والإجازات السنوية.

تعرفنا على متى يتم تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة، حيث يتم تحويل بعد مهلة 21 يوم من تاريخ تقديم الشكوى، ومن أجل أن يتم تسوية النزاع بين العامل وصاحب العمل.