تم نقل رفاة جثامين الحرب من امام منازل الحارة ٦٧ كرري بحضور المدير التنفيذي لمحلية كرري الاستاذ أحمد مصطفي علي واشراف هيئة الطب العدلي ولاية الخرطوم والاجهزة الشرطية و الأمنية والنيابية تم نقل عدد ٥٠٠ جثة من امام منازل الحارة ٦٧ بالثورات بحضور اهل واسر الرفاة وتم نقل الرفاة الي مقابر الجافة، وذلك في اطار تطبيع الحياة وتهيئة البيئة الصحية بعد الحرب وقد شكر اسر المتوفين السلطات الرسمية لهذا الدور وتتواصل غدا عملية النقل للرفاة مجهولة الهوية . خرطوم نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر نقل 500 رفاة الجثامين من طرق الحارة 67 كرري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.