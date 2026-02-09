ارتفاع في وارد محصول الذرة وانخفاض في سعر حب البطيخ التسالي بسوق القضارف

شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف يوم الأحد ارتفاعًا في وارد محصولي الذرة وحب البطيخ (التسالي)، حيث بلغ الوارد من الذرة (33663) جوالًا، فيما بلغ الوارد من محصول حب البطيخ (11518) جوالًا.

وبلغ الوارد من محصول السمسم (2077) جوالًا، وبلغ سعر قنطار السمسم مبلغ (165) ألف جنيه، فيما تراجع سعر طن حب البطيخ التسالي إلى (2) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (2,160,000) جنيه يوم أمس.