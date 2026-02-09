تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. زايد بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان أبوظبي للشعر»

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان افتتاح الدورة الثانية من «مهرجان أبوظبي للشعر»، الذي تقام فعالياته في مركز «أدنيك» أبوظبي حتى 11 فبراير الجاري، بتنظيم من «هيئة أبوظبي للتراث».

واطّلع سموّه على عدد من المبادرات الثقافية والمنصات الشعرية التي يحتضنها المهرجان، ومن أبرزها «جسر الشعر»، و«خارطة الإمارات الشِّعرية»، و«ركن الشاعر الصغير»، و«المسرح الشعري»، و«المقهى الشعري»؛ كما زار سموّه جناح «هيئة أبوظبي للتراث»، وأجنحة عدد من الجهات والمؤسسات الثقافية المشاركة في المهرجان، والتقى نخبةً من الشعراء والمبدعين الذين يسهمون في إثراء المشهد الثقافي، ودعم الحركة الشعرية والأدبية، وتعزيز مكانة اللغة العربية من خلال إبداعات شعرية في القصيدة العربية النبطية والفصيحة.

وأكّد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان أن «مهرجان أبوظبي للشعر» يُجسِّد توجّه إمارة أبوظبي في ترسيخ أهمية ومكانة الثقافة كإحدى العناصر الأساسية للهوية الوطنية، باعتبارها جسراً للتواصل الحضاري بين الأجيال، مشيداً سموّه بجهود الجهات الثقافية التي تدعم مبادرات رعاية المواهب الإبداعية وتنقل الموروث الثقافي الوطني بأساليب معاصرة تواكب التحولات الثقافية والمعرفية.

ويجسد المهرجان التزام الإمارة بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ترسيخاً لمكانها كوجهة رائدة في صون التراث الثقافي العربي وتعزيز حضوره على الساحة الدولية، إلى جانب رعاية المواهب الشعرية وتمكينها من الإسهام في إثراء المشهد الثقافي محلياً وإقليمياً، من خلال توفير منصة ثقافية تسهم في إبراز التجارب الشعرية الإماراتية والخليجية والعربية، وتتيح تبادل الرؤى والأفكار بين الشعراء والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي، بما يدعم إثراء الحركة الأدبية ومواكبة التحولات الفكرية والإبداعية المعاصرة.

وتأتي الدورة الثانية لـ«مهرجان أبوظبي للشعر» في سياق الحركة الثقافية التي تشهدها إمارة أبوظبي، وفي إطار مبادرات «عام الأسرة»، بما يعكس دور الشعر في تعزيز القيم المجتمعية وترسيخ التواصل بين أجيال الماضي والحاضر من خلال إحياء الموروث الأدبي وتقديمه بأساليب إبداعية معاصرة تُبرز عمق الهوية الثقافية الوطنية، وتسهم في ترسيخ مكانة الثقافة والأدب كجسر للحوار بين مختلف فئات المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من «مهرجان أبوظبي للشعر» شهدت مشاركة واسعة من الشعراء من دولة الإمارات ودول الخليج والعالم العربي، حيث استقطبت أكثر من 1000 شاعر وأديب وباحث، وما يزيد على 15,000 زائر ومهتم بقضايا الشعر العربي.

رافق سموّه، خلال هذه الزيارة، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة عبدالله مبارك المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، والدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات.