أرباح ينساب السعودية تتراجع إلى 79 مليون ريال بالعام 2025 وقرار بتوزيعات نقدية عن النصف الثاني

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداولت عملة بيتكوين فوق مستوى 70 ألف دولار يوم الاثنين، مستقرة بعد ارتداد حاد شهدته في أواخر الأسبوع الماضي من قيعان قريبة من 60 ألف دولار، وذلك مع إعادة المستثمرين تقييم شهية المخاطرة عقب موجة تصفيات مكثفة، وتحول تركيزهم إلى بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية مرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع.

وتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم بارتفاع نسبته 1.5% عند 70,402.5 دولار بحلول الساعة 01:25 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:25 بتوقيت غرينتش)، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى لها في 16 شهرًا عند نحو 60,187.0 دولار، والذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع.

وكانت العملة قد قفزت يوم الجمعة مجددًا فوق مستوى 70 ألف دولار، مرتفعة بأكثر من 12% خلال جلسة واحدة، بالتزامن مع صعود أسهم التكنولوجيا والمعادن النفيسة، ما أسهم في دعم الأصول عالية المخاطر على نطاق أوسع.

وجاء هذا التعافي مدفوعًا جزئيًا بعمليات اقتناص الفرص عند المستويات المتدنية بعد التراجع الحاد، إلى جانب حالة استقرار أوسع في الأسواق العالمية.

وكان الانخفاض الحاد الذي شهدته بيتكوين الأسبوع الماضي مرتبطًا بحالة عزوف عام عن المخاطرة في الأسواق العالمية، حيث أدت موجة بيع في أسهم التكنولوجيا الأمريكية — لا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي — إلى جانب تصفيات إجبارية في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة، إلى تفاقم الضغوط الهبوطية.

كما شهد المستثمرون عمليات استرداد ممتدة من صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة، إلى جانب تراجع في المراكز ذات الرافعة المالية، وهو ما عُدَّ من العوامل الرئيسية وراء التقلبات.

انتخابات اليابان تعزز المعنويات

وفاز رئيس الوزراء الياباني ساناي تاكاييتشي فوزًا كاسحًا في الانتخابات يوم الأحد، ما عزز تفويضه لمواصلة سياسات التحفيز المالي وخفض الضرائب. وقد دعم هذا الانتصار الحاسم أسواق الأسهم في المنطقة، وارتبط بعودة شهية المخاطرة في بعض الأصول العالمية.

وبينما كان الين قد تراجع في البداية ترقبًا لنتيجة الانتخابات، فإن استقراره اللاحق بالتزامن مع مكاسب الأسهم ساعد في ترسيخ تحسن المعنويات في الأسواق الأوسع.

ويترقب المستثمرون الآن حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة المقرر صدورها لاحقًا هذا الأسبوع، من بينها بيانات التوظيف المؤجلة يوم الأربعاء، وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة.

ومن شأن هذه البيانات التأثير في توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ تسعّر الأسواق احتمالات خفض الفائدة في وقت لاحق من عام 2026 إذا ما تباطأ التضخم وضعف زخم سوق العمل.

العملات البديلة تتحرك في نطاقات ضيقة

تداولت معظم العملات البديلة ضمن نطاقات ضيقة يوم الاثنين.

واستقرت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، عند مستوى 2,076.41 دولار، فيما ارتفعت عملة XRP، ثالث أكبر العملات المشفرة، بنسبة 1.1% لتصل إلى 1.43 دولار.