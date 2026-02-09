- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 09-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-09 15:36PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة الرئيسي 5,000$، ويتزامن ذلك مع تمكنه من تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب اللحظية للسعر، خاصة وقد جاء هذا الصعود بعدما نجح في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه حرية أكبر لتوسيع تلك المكاسب اللحظية.