الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 09-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 09-02-2026 1/2
  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 09-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 09-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-09 15:36PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة الرئيسي 5,000$، ويتزامن ذلك مع تمكنه من تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب اللحظية للسعر، خاصة وقد جاء هذا الصعود بعدما نجح في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه حرية أكبر لتوسيع تلك المكاسب اللحظية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا