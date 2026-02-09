حالة الطقس اليوم في السعودية رياح غبار ضباب صباحي البحر الأحمر الخليج العربي

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 05:19 مساءً - مع بداية يوم يحمل الكثير من التغيرات الجوية، تتابع جريدة لحظات نيوز تطورات حالة الطقس اليوم في السعودية، وسط تحذيرات رسمية من رياح نشطة وضباب صباحي في عدة مناطق التقرير اليومي يرسم صورة متقلبة بين أجواء مستقرة نسبيًا في بعض المدن، وتأثيرات غبارية قد تربك الحركة المرورية في مدن أخرى في هذا العرض نضع بين يديك أهم التفاصيل الميدانية، من حركة الرياح إلى حالة البحر الأحمر والخليج العربي، مع إرشادات عملية تساعدك على تجاوز اليوم بأمان المتابعة الدقيقة أصبحت ضروره، خاصه في ساعات الصباح الأولى، حيث تتداخل الرطوبه مع الأتربة، ويزداد احتمال انخفاض الرؤية بشكل ملحوظ.

تنبيه مبكر قبل الخروج: ما الذي ينتظرك صباحًا؟

تشير النشرات الجوية إلى استمرار الأجواء غير المستقرة في عدة مناطق، مع نشاط ملحوظ للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار هذه الحالة تؤثر بشكل مباشر على مدى الرؤية الأفقية، خصوصًا في الطرق الخارجية والمناطق المكشوفة الجهات المختصة شددت على أهمية أخذ الحيطة، خاصة لمستخدمي الطرق السريعة بعض المدن قد تشهد ضبابًا خفيفًا إلى كثيف في ساعات الفجر الأولى، ما يتطلب قيادة هادئة ومسافات أمان أطول من المعتاد.

أهم الإرشادات السريعة:

خفّض السرعة في مناطق الغبار

اترك مسافة أمان كافيه

شغّل أضواء الضباب عند الحاجة

تجنب التوقف المفاجئ

أغلق النوافذ أثناء العواصف

تابع التنبيهات الرسمية باستمرار

رياح نشطة تقلّص الرؤية في الشمال وأجزاء مفتوحة

بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد، تستمر الرياح النشطة في التأثير على مناطق من الجوف والحدود الشمالية، مصحوبة بإثارة الأتربة والغبار هذه الأجواء قد تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مدى الرؤية، خاصة في الطرق البرية الطويلة التأثير يكون أوضح في الفترات المفتوحة من النهار، مع احتمالية تذبذب شدة الرياح من ساعة لأخرى، ما يربك بعض السائقين أحيانن.

المناطق الأكثر تأثرًا:

الجوف

الحدود الشمالية

الطرق الخارجية المكشوفة

بعض السهول المفتوحة

الضباب يزور الشرقية والجنوب الغربي في ساعات الفجر

تزداد فرص تشكّل الضباب خلال الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، إضافة إلى مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة هذا الضباب ناتج عن ارتفاع نسب الرطوبة مع هدوء نسبي في الرياح خلال ساعات الليل انخفاض الرؤية قد يكون مفاجئًا في بعض المقاطع، لذلك يُنصح السائقون بتوخي الحذر الشديد، وعدم الاعتماد على الإضاءة العالية فقط.

نصائح القيادة وقت الضباب:

استخدم الإضاءة المنخفضة

لا تتجاوز المركبات إلا للضرورة

انتبه لإشارات الطريق

التزم بالحارة اليمنى

حالة البحر الأحمر أولًا: رياح متغيرة وموج خفيف إلى متوسط

تبدأ حركة البحر الأحمر برياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الأجزاء الشمالية والوسطى بسرعة 10–25 كم/س، بينما تتحول جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعات قد تصل إلى 35 كم/س، وقد تلامس 42 كم/س قرب مضيق باب المندب ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر إلى متر شمالًا ووسطًا، ونصف متر إلى متر ونصف جنوبًا، ما يجعل البحر خفيف الموج في الشمال، وخفيفًا إلى متوسط جنوبًا.

ملخص البحر الأحمر:

رياح أقوى جنوبًا

موج أعلى قرب باب المندب

ملاحة ممكنة بحذر

قوارب صغيرة تُفضّل التأجيل

الخليج العربي بعد ذلك: استقرار نسبي مع موج محدود

أما سواحل الخليج العربي فتشهد رياحًا جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 10–25 كم/س، بينما تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية وسطًا وجنوبًا بسرعات قد تصل إلى 35 كم/س ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر إلى متر شمالًا، ونصف متر إلى متر ونصف في بقية الأجزاء الحالة العامة للبحر خفيف الموج شمالًا، وخفيف إلى متوسط في الوسط والجنوب.

أبرز ملامح الخليج:

أجواء بحرية مستقرة نسبيًا

موج محدود شمالًا

نشاط ريحي متوسط جنوبًا

دعوة رسمية للحيطة والمتابعة المستمرة

تدعو الجهات المعنية الجميع إلى متابعة التحديثات اليومية، وأخذ الحذر في المناطق المتأثرة بالرياح المثيرة للأتربة أو الضباب يُنصح مرضى الحساسية بتجنب التعرض المباشر للغبار، وتجهيز الكمامات عند الخروج، خاصتا في ساعات الصباح الالتزام بهذه التعليمات البسيطة يقلل المخاطر ويحافظ على السلامة العامة للجميع.

يبقى الطقس اليوم في السعودية بين رياح نشطة وضباب صباحي وبحار متقلبة جزئيًا، ما يجعل الوعي المسبق ضرورة لا خيارًا متابعة النشرات، والالتزام بإرشادات القيادة، والتخطيط الجيد للخروج كلها خطوات صغيرة تصنع فرقًا كبيرًا خذ وقتك، راقب الأجواء، ولا تتهاون مع التحذيرات الرسمية بهذه الطريقة تمر ساعات اليوم بأمان وهدوء، رغم تقلب الاجواء وتغيرها السريع في بعض المناطق.