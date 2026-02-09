تابع الان خبر جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في براءات الاختراع حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - سجّلت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازًا أكاديميًا وبحثيًا جديدًا بعد إدراجها ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في مجال براءات الاختراع، وذلك للعام الثالث على التوالي، وفق التقرير السنوي الصادر عن الأكاديمية الوطنية للمخترعين (NAI) في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعكس هذا التصنيف العالمي المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها جامعة الأمير محمد بن فهد في مجالات البحث العلمي والابتكار، ويؤكد استدامة النهج المؤسسي الذي تتبناه الجامعة في تحويل المخرجات البحثية إلى اختراعات وبراءات ذات قيمة علمية وتطبيقية، عززت حضورها في قواعد بيانات مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري أن دخول الجامعة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عالميًا يُعد ترجمة حقيقية لقوة منظومتها البحثية واستمرارية التميز الأكاديمي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة التي جعلت التعليم والابتكار في صدارة الأولويات الوطنية، إضافة إلى المتابعة المتواصلة من وزارة التعليم التي أسهمت في تمكين الجامعات السعودية من المنافسة عالميًا.

وأشاد الدكتور الأنصاري بالدعم الكبير الذي تحظى به الجامعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمناء، مؤكدًا أن توجيهات سموه وحرصه الدائم أسهما في توفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة على الابتكار، ومكّنت الجامعة من تحقيق مكانة مرموقة بين كبرى المؤسسات الأكاديمية العالمية.