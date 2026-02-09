ميمي جمال و هند صبري من كواليس مناعة رمضان 2026 – صور

شاركت الفنانة ميمي جمال جمهورها بصورة تجمعها بالفنانة هند صبري من كواليس مسلسل «مناعة»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلّقت ميمي جمال على الصورة قائلة: «أنا ليا الشرف بالعمل مع هند صبري في مسلسل مناعة، الفنانة المحترمة فن وأخلاق. مناعة رمضان 2026.. ربنا كريم».

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور، معربا عن سعادته بهذا التعاون المرتقب، في ظل المكانة الفنية الكبيرة التي تتمتع بها النجمتان، ومتمنين للعمل النجاح في الموسم الرمضاني القادم.

مسلسل «مناعة» من الأعمال المنتظرة، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيله وقصته وأبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

المسلسل بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

