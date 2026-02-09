توجيهات بحجز جميع المركبات والشاحنات المخالفة لقرار حظر تداول الحديد الخردة ونقل الحطب بالخرطوم

وجهت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير جميع الارتكازات الثابته بالكباري والمعابر والدوريات المتحركة بضبط جميع المتحركات والشاحنات المخالفة لقرار تداول الحديد الخردة ونقل الحطب وقطوعات الأشجار بعد تعرض الغطاء النباتي للقطع الجائر وفقا لقرارات لجنة الأمن السابقة، بجانب إيقاف جميع الشاحنات التي تتجاوز زمن حظر تحركها من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا والتشديد على إنفاذ قرار حظر التجوال الليلي في حدود مسئولية المحلية.

إلى ذلك وجه الاجتماع بتسريع واستعجال تحريك البلاغات في اقسام الشرطة بعد اكتمال التحريات واجراءات النيابة وترحيل المنتظرين للمحاكم لاستكمال عمليات التقاضي.

وعلى صعيد آخر شددت اللجنة على تواصل إنفاذ الاطواق الأمنية والتي تستهدف مواقع تخزين المنهوبات وتواجد معتادي الإجرام والمتفلتين.

إلى ذلك كشف الاجتماع عن اعتماد نادي الأسرة بالخرطوم (٣) كموقع ومعرض للمنهوبات المستردة باقسام الشرطة لتعرض بالنادي للمواطنين للتعرف عليها واستلامها وفقا للإجراءات القانونية.

كما كشف الاجتماع عن مواصلة التنسيق المشترك بين المحلية وشركة توزيع الكهرباء بهدف استكمال أمداد الأحياء والأسواق والمرافق الاستراتيجية بالتيار الكهربائي بعد توفير المحولات.

وعلى صعيد مختلف اوضحت اللجنة عن انحسار في مؤشرات تسجيل البلاغات بجميع أقسام الشرطة بدوائر اختصاص المحلية بفضل العمل الوقائي الخاص بمكافحة الجريمة قبل حدوثها بجانب عمل الاطواق والاطواف الأمنية المنفذة، كما كشف عن هدوء واستقرار امتحانات الشهادة الابتدائية بجميع مراكز الامتحانات والتي انطلقت السبت الماضي دون تسجيل أي مخالفات تذكر.

