الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنفذ «تمرين الأمن السيبراني» للقطاعات الأمنية والعسكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن انطلاق أعمال «تمرين الأمن السيبراني» للقطاعات الأمنية والعسكرية والجهات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، بهدف تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية داخل تلك القطاعات، وتنمية مهارات المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، وذلك بمشاركة مسؤولي ومختصي الأمن السيبراني لديها.

وأوضحت الهيئة أن التمرين الذي تنفذه خلال أعمال معرض الدفاع العالمي 2026 عبر جناحها المشارك في المعرض، يتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية الواقعية، وتطبيق آلية الاستجابة لها، والإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، لافتة إلى أن التمرين يشتمل على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لمسؤولي ومختصي الأمن السيبراني لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات، حيث ينفذ ضمن البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية الذي أطلقته لتمكين مختصي الأمن السيبراني بالجهات الوطنية من التزود بإستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تُحاكي سيناريوهات واقعية يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

كما يشهد جناح الهيئة المشارك معرض الدفاع العالمي 2026، تنفيذ تمرين سيبراني يستهدف الطلبة حديثي التخرج من الجامعات والكليات السعودية في تخصصات الأمن السيبراني؛ لتطوير مهارات الدفاع السيبراني لديهم، وتمكينهم من الإلمام بأحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.