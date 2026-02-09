الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 07:10 مساءً - الهروب من نقاط التفتيش!! المرور يحذر من عواقب تلك المخالفة بغرامات تزيد عن 5000 ريال

أطلقت الإدارة العامة للمرور في السعودية تنويهًا عاجلًا وتحذيرًا شديد اللهجة إلى سائر أصحاب المركبات الذين يتعرضون أثناء سيرهم إلى ملاقاة نقاط تفتيش أو دوريات أمنية وما شابه.

إذ أشارت إلى أن الوقوف في تلك الحالة أساسيًا وخلاف ذلك يعد مخالفة للنظام؛ وهو ما ينص على الآتي “عدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف”.

إذ تمت الإشارة إلى أن تلك المخالفة تتمثل عقوبتها في الغرامة المالية التي تبدأ من 3000 ريال وتصل إلى 6000 ريال.

هل تمنع مخالفة عدم الوقوف لنقاط التفتيش من التخفيض

عند الحديث عن أي مخالفة مرورية يكون أو استفسار يشغل بال صاحب المركبة هو؛ هل تؤدي تلك المخالفة إلى الحرمان من التخفيض على المخالفات المرورية؟

وهنا تم التأكيد على أن تلك المخالفة لا تؤدي إلى اتخاذ هذا الإجراء حسب قرار الإدارة العامة للمرور في السعودية.