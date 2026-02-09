الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 09:03 مساءً - المركز الوطني للأرصاد: مناطق قد تم تحذيرها من الساعات القادمة بالمملكة من خلال الارصاد .. تعرف عليها

أعلن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عن توقعات الأرصاد اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري وذلك من خلال إطلاق الإنذار المبكر لحالات الطقس خلال الساعات القادمة بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال تحذيره لبعض المناطق من ضرورة توخي الحذر، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنتعرف على المناطق التي تم تحذيرها بشأن توقعات الطقس.

مناطق قد تم تحذيرها من الساعات القادمة بالمملكة من خلال الارصاد

كشف المركز الوطني للأرصاد عن ضرورة توخي الحذر والحيطة أثناء الخروج من المنازل وذلك بدءً من صباح اليوم وحتى المساء، حيث ستشهد المملكة خلال الساعات القادمة هطول مستمر في الأمطار الرعدية التي تبدأ من غزيرة وتصل حتى السيول في بعض المناطق.

كما نبهت مديرية الدفاع المدني السعودية بضرورة البقاء في المنازل في حالة عدم وجود الضرورة للخروج والحرص على البقاء في أماكن آمنة بعيدًا عن مجري السيول والصواعق.

أكدت على ضرورة عدم المجازفة بحياتكم وتعريضها للأهوال وعبور الأودية عند جريانها، كما أوجبت الابتعاد عن الأماكن المنخفضة منها وتجمعات المياه في تلك المناطق، وحذرت من طقس الساعات القادمة بالمملكة.

طقس منطقة جازان خلال الساعات القادمة

أوضحت مديرية الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد بالمملكة العربية السعودية على ضرورة إتباع تعليمات السلامة التي يعلن عنها المركز الوطني للأرصاد بشكل يومي والتعرف على الطقس في جميع المناطق للتعرف على مدى إمكانية الخروج من المنازل.

وقد صرح المركز الوطني للأرصاد انه خلال الساعات القادمة ستشهد منطقة جازان أمطار متوسطة وقد تصل إلى الغزيرة وذلك في محافظات عديدة بالمنطقة مثل العارضة والعيدابي والداير، بالإضافة إلى عدد من القرى والمراكز التابعة لجازان.

طقس المدينة المنورة خلال الساعات القادمة

أشار المركز الوطني للأرصاد إلى ان منطقة المدينة المنورة ستشهد اليوم وخلال الساعات القادمة أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع هبوب الرياح المصاحبة لزخات من البرد وانعدام لإمكانية الرؤية الأفقية.

وقد تشهد محافظات متعددة مثل الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع حدوث الصواعق الرعدية بشكل هائل لذلك يتوجب على أهالي المنطقة أن يتوخوا الحذر والحيطة أثناء الخروج من المنازل وعدم الاقتراب من أماكن تجمع السيول.

وبشأن توقيت النوة وموعد ذروتها فقدس أوضح المركز الوطني للأرصاد أن التقلبات الجوية والطقس السيء سيبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا والتي تستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً وذلك مع وجود احتمالية كبيرة لتكون الضباب الذي يعيق من إمكانية الرؤية على الطرق السريعة.