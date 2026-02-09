ما هي شروط فتح حساب التميز بنك الراجحي ومميزات الحساب 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 09:03 مساءً - يعتبر بنك الراجحي من أكبر البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية ويقوم بتقديم العديد من الخدمات والمنتجات البنكية، والتي بلا شك تتوافق مع أحكام الشريعة لعملاء البنك، وفي محاولة من البنك للتقدم والتطور قام بتقديم خدمات مصرفية خاصة بعملاء التميز وهذا الخدمات مثل بطاقات سيجنتشر وكذلك خدمة عملاء خاصة للتميز وخصومات تصل إلى 50% من تكلفة الرسوم للمعاملات البنكية عبر القنوات الرقمية، وفي هذا المقال سوف نقوم بتوضيح العديد من التفاصيل حول حساب التميز.

ما هي شروط فتح حساب التميز في الراجحي

حتى تتم عملية فتح حساب تميز في بنك الراجحي يجب توافر بعض الشروط وهي:

أولا يجب أن يكون مرتب الشخص الذي يريد فتح الحساب ليس أقل من 20000 ريال سعودي

ثانيا يجب فتح الحساب عن طريق وضع مبلغ مالي ليس أقل من 250 ألف ريال سعودي

ثالثا يجب أن يكون بالحساب رصيد مالي 100 ألف ريال سعودي وهذا على الصعيد المتوسط.

مميزات حساب التميز بنك الراجحي

حساب التميز 1447 يقوم باعطاء العملاء العديد من المميزات وهي:

أولا تكون عمليات التحويل المالية المحلية والدولية متوفرة بشكل مجاني.

ثانيا يقوم البنك بإعطاء عملاء حساب التميز دفتر الشيكات مجاني

ثالثا الحصول على بطاقة إئتمان مجانية للعائلة

رابعا يحصل العميل على فيزا بلاتينيوم.

خامسا يتم تقديم الخدمات طوال اليوم عبر الهاتف المحمول عن طريق الرقم التالي: 8001248880 وبصورة مجانية.

سادس المميزات سهولة الحصول على الحلول التمويلية لأي مشروع.

سابعا يسر إيداع المبالغ المالية حتى 200 ألف ريال.

ثامنا يسر عملية تحويل الأموال والتي يصل قدرها إلى 250 ألف ريال سعودي بأكثر من طريقة كالصرف الآلى، أو عن طريق الإنترنت.

تاسعا عند امتلاك العميل مبلغ قدره 350 ألف ريال سعودي في حساب التميز فيتم تخصيص مدير علاقات لتقديم الخدمة البنكية.

ما هي أنواع بطاقات حساب التميز

هناك عدد أربعة أنواع من البطاقات الخاصة بحساب التميز 1447 وهي كالتالي:

أولا بطاقة التسويق

ثانيا بطاقة إنفينيت

ثالثا بطاقة النوع منخفض الرصيد

رابعا وأخيرا بطاقة الحسم

أكبر قيمة للمعاملات في بنك الراجحي

من المعلوم أن أقصى حد لعملية تحويل الأموال في بنك الراجحي هي 250 ألف ريال سعودي في اليوم الواحد، أما في حالات السحب فيمكن للعميل أن يسحب حتى 10 آلاف ريال سعودي يوميا.