الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 09:03 مساءً - طريقة رفع وإلغاء الخدمات الموقوفة على ناجز najiz.sa تسوية المخالفة واسترجاع خدماتك

سوف نعرض عليكم كيفية رفع وإلغاء الخدمات المصرفية والأهلية المتوقفة إلكترونياً على الموقع ناجز، والتي يتعرض لها بعض المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن أن تحدث هذه الخدمات إيقافاً بسبب مخالفات مالية أو قانونية، وسيتطلب الحصول على قرار قضائي مباشر يؤثر على القدرة على الاستفادة من الخدمات داخل المملكة، ويرغب المتوقفون في معرفة الخدمات التي تم حرمانهم منها وأيضًا الطريقة التي يمكن من خلالها رفع هذا الإيقاف لاستعادة الخدمات التي تم حرمانهم منها، للمزيد من المعلومات تابعونا على موقعنا “لحظات نيوز”.

رفع وإلغاء الخدمات الموقوفة على ناجز

تهتم وزارة العدل السعودية بضمان تنفيذ الأحكام القضائية لتطبيق القانون على جميع الأفراد في أراضيها، تقدم الوزارة القوانين لكل الأفراد للالتزام بها وتعرض العقوبات على المخالفين لقوانين التعاملات المالية والأمنية وغيرها، تيسر الوزارة التعامل الإلكتروني عبر البوابة لتسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة يومياً، تضمن الوزارة من خلال القوانين تطبيق القانون لضمان وصول الحقوق إلى المستحقين وتحقيق العدالة بحق المخالفين.

إلغاء تعليق الخدمة المصرفية والبنكية على بوابة ناجز

يجب على المستخدم أن يعرف حقوقه وواجباته المتعلقة بالالتزامات المالية التي عليه، بعدها يجب عليه التوجه إلى الجهة المعنية للحصول على مخالصة نهائية بعد سداد المبالغ المستحقة أو مخالصة جزئية، سواء كان ذلك بعد جدولة الديون مع المصرف أو سداد مستحقات الأسرة والتابعين، بعد ذلك يجب اتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى بوابة ناجز عبر الضغط “ هُنــــــــــــــا “.

“. يقوم المستخدم باختيار الدخول على الخدمة.

يتم الآن التحول إلى صفحة تسجيل الدول ويتم إدخال جميع المعلومات الشخصية الخاصة به.

يقدم التوضيح حول السبب الذي أدى للعقوبة.

سيتم تضمين المستندات التي تم استيفاؤها، سواء كانت المخالصة المالية نهائية أو مؤقتة.

يقوم بتقديم الطلب.

سيتم رفع الإيقاف للأشخاص الذين يتبعون جميع الإجراءات والخطوات بعد يوم واحد من تقديم طلبهم، لكن عندما تتأخر يمكنك الحصول على رقم الطلب واستفسار حول الخدمة، حتى تتعرف على سبب عدم إكمال المعاملة.

ما هي الفئات المعفية من الحبس التنفيذي؟

تم استثناء الفئات التالية من عقوبة الحبس التنفيذي:

المرأة الحامل.

السيدة اللتي تملك طفلاً في سن أقل من سنتين.

الرجال التي تزيد أعمارهم عن 60 عام.

الأزواج الذين لديهم أبناء صغار وزوجاتهم قد توفيت أو تغيبت.

يمكن أيضًا الوصول إلى بوابة برنامج “أبشر” الإلكترونية من خلال حساب الأفراد، ويمكنك توجيه نفسك من خلالها إلى خدمات وزارة العدل واتباع جميع خطوات التسجيل، لتتمكن من القيام بعمليات المصرفية والبنكية، بالتالي قدمنا لك طريقة للتغلب على إيقاف الخدمات من خلال منصة محكمة التنفيذ السعودية المعتمدة بوزارة العدل.