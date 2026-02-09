ما هي شروط صرف منحة الزواج 1447 وكيفية الحصول على المنحة.. المؤسسة العامة للتأمينات تجيب

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 09:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةما هي شروط صرف منحة الزواج 1447 وكيفية الحصول على المنحة.. المؤسسة العامة للتأمينات تجيب

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتوضيح آلية صرف منحة الزواج للوارثين المقبلين على الزواج حيث تساءل العديد من المواطنين السعوديين على هذا الأمر وأوضحت خدمة العملاء الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بأنه لا يحق أمر الحصول على منحة الزواج بالإضافة إلى ذلك أنه سوف يتم إلغاء استحقاق المعاش حتى يتم تغيير حالتها الاجتماعية إلى متزوجة وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات العامة من خلال حسابها الرسمي العناية بالعملاء عن طريق منصة اكس بأن التأمينات سوف تقوم بإيقاف المعاش على الفور بشرط حصول المستفيدين على منحة زواج لمده 18 شهر بدون أن تقدم طلب.

ما هي شروط صرف منحة الزواج تلقائياً

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتأكيد على أنه سوف يتم صرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدين وذلك في معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى وذلك في التأمينات الاجتماعية بعد القيام بتسجيل الزواج في الجهات المختصة وأوضحت أيضاً المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجود شرط أساسي لصرف منحة الزواج وهو أن يكون ورثة المستفيد من هذه المنحة مشتركين وخاضعين في نظام التأمينات الاجتماعية.

ويلزم أن تكون المستفيدة قد قامت بتسجيل الزواج في الجهة الحكومية المختصة بهذا الأمر بالإضافة إلى ذلك تأكيد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن هذه المنحة سوف تكون مرة واحدة تلقائياً ولا يشترط للمستفيد القيام بتقديم طلب في التأمينات إلا في حالة طلاق المرأة أو أصبحت أرملة فسوف يتم تلقائياً إعادة صرف المعاش لها مرة أخرى وسيتم إدراجها من ضمن قائمة المستحقين.

خطوات الحصول على منحة الزواج

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بتوضيح خطوات الحصول على منحة الزواج عن طريق التوجه إلى مكتب التأمينات التابع له معاش المستفيدة وهي كالآتي: