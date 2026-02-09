الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 09:03 مساءً - كم نصيب الفرد في الضمان الاجتماعي والشروط المطلوبة

يتساءل الكثير من الناس عن نصيب الفرد التابع للضمان الاجتماعي خصوصا مع اقتراب صرف الدفعة الخاصة بشهر نوفمبر 2026، ومن أجل ذلك سوف نعرض كافة التحديثات الأخيرة للضمان الاجتماعي بالزيادة عبر موقعنا “لحظات نيوز“، بالإضافة إلى الشروط اللازمة للتقديم في المعاش والحصول عليه شهريا، وفي حالة غياب الشروط اللازمة يتم رفض الطلب.

نصيب الفرد التابع للضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع عدة تفاصيل تخص نظام الفرد في راتب الضمان المطور الذي يتم الحصول عليه إلى كافة أفراد الأسرة، كما يتم صرف رواتب الدفعة القادمة خلال شهر نوفمبر لعام 2026 حيث اقترب موعد الصرف، ولذلك سوف نقوم بتوضيح المبالغ الجديدة والقيم بعد التحديث الأخير لتكون كالتالي:

يكون نصيب رب الأسرة عادة هو 1100 ريال سعودي، وبعد التحديث يكون 1320 ريال سعودي.

مستفيدي الضمان الاجتماعي الأخرين عادة يتم حصولهم على 550 ريال سعودي، وبعد التحديث يكون 660 ريال سعودي.

يعتبر الحد الأقصى لرواتب الضمان الاجتماعي للمعاشات حوالي 5 آلاف ريال.

شروط وزارة الموارد البشرية لأحقية رواتب الضمان الاجتماعي

بعد معرفة راتب الفرد التابع للضمان الاجتماعي، سوف نقوم بذكر الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية لأحقية رواتب الضمان الاجتماعي، ومن أجل الحصول على نصيبك دون حدوث أي مشاكل عليك اتباع الشروط التالية:

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

الأرامل والمطلقات صاحبين أطفال من آباء سعوديين.

عدم وجود أي أصول أو ممتلكات باسمك.

أن يكون المواطن مقيم داخل المملكة بشكل دائم، لمدة تصل إلى 90 يوم كحد أقصى.

عدم تسجيل الفرد من قبل داخل أي مراكز رعاية المواطنين أو ملاجئ حكومية داخل المملكة العربية السعودية

أن يكون الراتب الشهري حوالي 1000 ريال سعودي كحد أدنى.

تقديم كافة الأوراق اللازمة كاملة من الضمان، بالإضافة إلى التسجيل في المنصة إلكترونيا.

فئات الضمان الاجتماعي المستحقة للرواتب

يمكنك التسجيل على المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور إلكترونيًا دون زيارة أي مقر تابع لوزارة الموارد البشرية، وتكون الفئات المستحقة كالتالي: